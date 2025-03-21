Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Tunceli’de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pülümür’de 40, Pertek’te 13, Nazımiye’de 10, Çemişgezek’te 6, merkez ve Hozat ilçesinde 5’er olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış nedeniyle kayan bir tır yolu kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve trafik ekiplerin yaptığı çalışmayla tır çekilirken yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken yağışın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.