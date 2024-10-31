Tunceli Valiliği koordinesinde En iyi Narkotik Polisi, Anne” programı gerçekleştirildi.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından “En iyi Narkotik Polisi, Anne” programı gerçekleştirildi. İl Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda devlet kurumlarının yanında başta aile ve öğretmenler olmak üzere toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Narkotik madde arama köpeği Luna’nın saklanan uyuşturucuyu bulması salondan büyük alkış alırken, programda “En iyi Narkotik Polisi, Anne” projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile katılımcıların bilgilendirme amacıyla açılan stantları ziyaretinin ardından sona erdi.