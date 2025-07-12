Tunceli’nin Pertek ilçesinde ekili alanda çıkan yangın, belediye ekipleri ve köylülerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesine bağlı Geçityaka Köyü’nde henüz tespit edilemeyen nedenle ekili alanda yangın çıktı. İlk müdahale köylüler tarafından yapılırken belediye ekiplerine haber verildi. Ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.