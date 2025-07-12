Tunceli’nin Pülümür ilçesinde karayoluna çıkan yavru ayı, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Olay, gece saatlerinde yaban hayatının yoğun olduğu Pülümür Vadisi güzergahında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karayoluna çıkan yavru bir ayı, aracın çarpması sonucu telef oldu. Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçilebilmesi için sürücülerin özellikle gece saatlerinde ve yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise hız sınırlarına uyulması ve doğa koruma bilinciyle hareket edilmesi çağrısında bulundu.