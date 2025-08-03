Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, Temmuz ayı boyuncu yoğun denetimler gerçekleştirdi. 142 firmadan 900 ürünün incelendiği denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 3 işletmeye idari yaptırım uygulanırken 4 işletme de uyarıldı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla temmuz ayında il genelinde yoğun denetim faaliyetlerinde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde; marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları, ürünlerin etiket-kasa fiyatlarının uygunluğu ve fahiş fiyat uygulamaları incelendi. Ayrıca lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerde de fiyat tarifeleri, menü bulundurma zorunluluğu ve tüketiciye sunulan hizmetlerin mevzuata uygunluğu denetlendi.

Denetimler sonucunda 142 firmada 900 ürün incelenirken mevzuata aykırı hareket eden 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı 4 işletme ise uyarıldı.