Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk durağı olarak Pülümür ilçesini ziyaret etti.

İlçe programına, Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak’ı makamında ziyaret ederek başlayan Vali Aygöl, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl, programı kapsamında Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’u da makamında ziyaret etti. Ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerine devam eden Vali Aygöl, ilk olarak yapımı süren TOKİ Konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, konutların ilerleyişi ve tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Pülümür Meydanlar Mahallesi’nde bulunan konteyner kente geçen Vali Aygöl, burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yaşadığı sorunları ve talepleri dinleyen Vali Aygöl, çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Programın devamında, Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Aygöl, görev bölgelerinde karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Vali Aygöl, çözüm odaklı bir anlayışla taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Pülümür’deki ziyaretlerini tamamlayan Vali Şefik Aygöl, vatandaşların ve yerel yöneticilerin görüşlerinin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.