Kayseri’nin Felahiye ilçesinde tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Silahtar mahallesinde kaçak kazı yapıldığına dair alınan duyum üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Ekiplerce yapılan çalışmada; 1. Derece Sit Alanı olan Başhöyük Tümülüsü’nde kaçak kazı yapan M.Y., M.B., E.B. ve C.B. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslarla birlikte yaklaşık 25 metre uzunluğundaki kazı alanında ele geçirilen 1 adet invertör, 3 adet akü, 15 metre kablo, 1 adet darbeli matkap, 6 adet matkap ucu, 2 adet gaz maskesi, makara sistemi vb., 25 kalem 57 adet muhtelif malzemeler muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.