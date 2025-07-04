Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025 sonuçları açıklandı. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul’daki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5 içerisinde yer aldı.

Araştırma, Türkiye genelinde 200 üniversiteden 51 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler üniversitelerini; öğrenim deneyimi, kampüs yaşamı, akademik destek, yönetim işleyişi, kaynak zenginliği ve kariyer desteği olmak üzere 6 temel başlıkta değerlendirdi.

İstanbul’da vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’e girdi

TÜMA 2025 sonuçlarına göre, Kadir Has Üniversitesi genel memnuniyet puanında 491 puan alarak, İstanbul’daki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5 içerisinde yer aldı. Kadir Has Üniversitesi, Türkiye genelinde ise 200 üniversite arasında 13’üncü sıraya, vakıf üniversiteleri arasında ise 8’inci sıraya yerleşti. Üniversite, bu sonuçlarla "A" düzeyinde memnuniyet puanına sahip olan üniversiteler arasında yer buldu.

Öğrencilerden yüksek not aldı

Kadir Has Üniversitesi, öğrenim deneyimi, akademik destek, kampüs imkanları ve kişisel gelişim alanlarında öğrencilerden yüksek puan aldı. Özellikle merkezi konumu, dijital altyapısı, ders içerikleri ve öğrenciye yakın yönetim anlayışı öğrenciler tarafından olumlu değerlendirildi. Üniversitenin, öğrenci merkezli uygulamalarla öğrenci memnuniyetini artırdığı gözlemlendi.

Akademik kalite ve kampüs yaşamı etkili oldu

Araştırmada, Kadir Has Üniversitesi’nin akademik kadrosunun öğrencilere sağladığı destek ve ders kalitesine yapılan yatırımların memnuniyet puanlarına yansıdığı belirtildi. Kampüs yaşamı, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dijital sistemlerin etkin kullanımı, öğrencilerin değerlendirmelerinde etkili rol oynadı.

Üniversite, TÜMA 2025’te elde ettiği sonuçlarla, İstanbul’daki vakıf üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyeti alanında önemli bir konuma sahip oldu. Kadir Has Üniversitesi, yükseköğretimde öğrenci odaklı yaklaşımlarını sürdürerek eğitim kalitesi ve kampüs yaşamına dair güçlü performansını pekiştirdi.