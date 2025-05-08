Manisa İl Birinciliğinde üç dalda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, hafta sonunda İzmir’de düzenlenecek Ege Bölge Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 10-11 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak Ege Bölge Şampiyonası’nda şampiyonluk hedefliyor. Mavi Beyazlılar, geçtiğimiz mart ayında yapılan il birinciliğinde gençler geleneksel düzenlemesiz karma, gençler geleneksel düzenlemeli ve gençler geleneksel düzenlemesiz erkekler dalında il şampiyonu olmuş, Manisa’yı Ege Bölge Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanmıştı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ekibin antrenmanını ziyaret ederek sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

Tüm ekibe baklava ikramında bulunan Başkan Kanik, İzmir’den güzel bir sonuçla döneceklerine inandıklarını söyledi. Kanik ziyarette yaptığı açıklamada kültürel zenginliğin korunmasında halk oyunlarının önemine vurgu yaparak, "Halk oyunları geçmişten günümüze uzanan bir değerimizdir. Bu konuda Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın destekleriyle başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Bizleri gururlandıran pırıl pırıl bir ekibimiz var. Çok istekli ve disiplinli çalışan gençlerimizle daha büyük işler başarma niyetindeyiz. Kulüp olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin yanı sıra halk oyunlarını gelecek nesillere aktararak bir yaşam kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Antrenörü Oğuzhan İnce ise yarışmaya iyi hazırlandıklarını kaydederek Türkiye Finalleri’ne katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi ve kendilerine destek olan başta Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.