Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 19 Mayıs’ta gençliği sanat ve sporla buluşturuyor. Gençlik ve Spor Bayramı’na özel atölye ve şenlikler, çocuklar ve aileleriyle buluşuyor.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerin enerjisini yansıtan bir programla kutluyor. Bayram coşkusunu sanat ve sporla bir araya getiren bu özel gün, gençlere hem ilham verecek hem de eğlenceli anılar bırakacak.

Günün ilk etkinliği, saat 14.00’te başlayacak olan Seramik Biblo Boyama Atölyesi olacak. Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenecek bu atölye, gençlerin üreticiliklerini seramikle ifade etmelerine olanak tanıyacak. Renklerle ve formlarla özgürce çalışan gençler, el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserleriyle hem keyifli zaman geçirecek hem de sanata olan ilgilerini pekiştirecek.

Saatler 16.00’yı gösterdiğinde ise bayram coşkusu bu kez sporla sahneye taşınıyor. Gençlik ve Spor Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinliklerde gençler; basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, ip atlama gibi birçok branşı deneyimleme şansı bulacak. Hareketin, enerjinin ve takım ruhunun ön plana çıktığı bu özel etkinlik, 19 Mayıs’ın taşıdığı spor mirasını bugünün gençliğiyle buluşturacak.

11 Mayıs’ta Anneler Günü’ne özel düzenlenecek Seramik Kupa Boyama Atölyesi anneleri konuk edecek. Katılımcı anneler, üretici yönlerini ortaya koyarken hem keyifli vakit geçirecek hem de kendi elleriyle tasarladıkları kupalarla Anneler Günü’nü anlamlı bir hatıraya dönüştürecek. 24 Mayıs’ta gerçekleşecek Çocuk Defilesi ile ise, bahar coşkusu podyuma taşınıyor. Deha Kids Anaokulu iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, AVM’nin önde gelen çocuk giyim ve ayakkabı markalarının 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonları, minik mankenlerin sevimli adımlarıyla hayat bulacak. Saat 19.30’da başlayacak defile, moda ve neşe dolu anlara sahne olurken; öncesinde saat 19.00’da gerçekleşecek olan yarım saatlik trio dinletisi, izleyicilere keyifli ve zarif bir müzik deneyimi sunacak.

Mayıs ayı etkinlik takvimi:

11 Mayıs - Anneler Günü Seramik Kupa Boyama Atölyesi (14:00 – 18:00)

19 Mayıs - Seramik Biblo Boyama Atölyesi (14:00 – 18:00)

19 Mayıs - Gençlik ve Spor Şenliği (16:00 – 19:00)

24 Mayıs - Çocuk Defilesi – (19:30)