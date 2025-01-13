Antalya'da faaliyet gösteren enerji sektörünün temsilcilerinden CW Enerji hakkındaki şikayetler giderek artıyor. Müşterilerin firmaya yönelik memnuniyetsizlikleri had safhalara ulaştı. Firmadan nihai tüketiciler kadar, çalışanları da dertli!BURSA (İGFA) - Türkiye’deki enerji sektörünün Antalya temsilcilerinden CW Enerji, son zamanlarda müşterilerin şikayetleri ve memnuniyetsizlikleri ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Son zamanlarda hakkındaki şikayet oranları giderek artan CW Enerji ile ilgili sorunlar sosyal medyada da gündem oldu. CW Enerjiden aldıkları ürünlerin bozuk çıktığını iddia eden ve firmaya ulaşamadıklarını kaydeden bazı kullanıcılar, CW Enerji için “Enerji sektörünün yüz karaları” gibi yorumlar yaptı.

Farklı sektörlerden birçok firma hakkında şikayetin yayınlandığı şikayetvar.com’da CW Enerji ile ilgili yorum yapan birçok müşteri, firmanın ürünleriyle ilgili şikayetlerini dile getirdi.

“CW ENERJİ BOZUK ÜRÜN GÖNDERİYOR”

CW Enerji’den aldığı güneş panellerinin bozuk çıktığını öne süren Enes isimli bir tüketici, ilgili sitede firma ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Güneş paneli aldım bunlardan, montajını yaptık. Yaklaşık 3 saat sonra hata vermeye başladı. Servise gönderdim, hemen elime 4 hafta sonra ulaştı. İnvertör sonra tekrar hata verdi ve çözüm olarak 1 tane daha güneş paneli almam söylendi. Aldım ve halen enerji alamıyorum. CW Enerji pişmanlıktır. Koskoca fabrika bana 0 ürün verip değiştiremiyor.”

“HER ŞEY SATANA KADARMIŞ…”

CW Enerji’den aldığı solar panel, batarya ve inverterlerin birçok kez arıza vermesinden yakınan başka bir tüketici ise, bu sorunlara karşılık firmadan hiçbir servis desteği alamadığından şikayet ederek, “2 sene önce CW Enerji'den Solar Panel, batarya ve inverter taktırdık. Bir çok kez sorunla karşılaşmamıza rağmen her şey satana kadarmış. Ne sonrasında servis desteği alabildik, ne de cevap alabildik. Artık aramaktan bıktık, mesaj da attık. Cevap yok. O zamanın parası ile 12.000$'a yaptırdığımız işlem çöp. Şimdi yargıya taşıyacağım. Kurarlarken şöyle servis desteğimiz var, şu kadar garantimiz var diyorlardı. Bir de Borsaya açıldılar.” yorumunu yaptı.

Borsada CW Enerji hisselerinden aldığını ancak düşen hisseler sebebiyle yaşadığı güven kaybına ilişkin yazdığı yorumların CW Enerji tarafından silindiğini öne süren Ender adlı bir başka kullanıcı da, “CW Enerji güven kaybı yaşatıyor. Aldığım güne yazık, sürekli düşüyor. Yorumlarımı silmişler. Bu şirketin sorunu nedir böyle? Şirkete ortak nereden oldum, bin pişmanım. Kimseye tavsiye bile etmem, insanları perişan ettiler. Sürekli düşen hisseyi kimseye aldırmam. Yazık, gerçekten yazık.” ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

İndeed.com isimli sitede CW Enerji'de çalışan personellerin de çalışma ortamlarında mutsuzluğunu ifade eden eski bir CW Enerji çalışanı da şu görüşleri paylaştı:

"İşyerinde ne kültür, ne saygı, ne eğlenceli bir şey yok. Arkadaşnla konuşursun tutanak herşeye bir tutanak yazma eğiliminde. Müdür ve amirlerle dolu yoldan geçeni alan bir firma. Sonuçta akıllı birisi de gidip başvurmuyor, başvuranlarsa çok zor durumda kalmış insanlar bilmeden başvuruyor. 6, 7 aydır çalışmıyorum ama 2 haftada bir izin yapıyorlarmış mesai yapanlara mesai ücreti vermiyorlar. Bunu okuyan arkadaşlar emin olabilirsiniz. Ya kendiniz sakat kalırsınız ya da çok zor bir psikolojik sorunlar sizi bekler".

Öte yandan CW Enerji'de çalışan ve çalışmış bazı personellerin ise firma hakkında yaptıkları bazı yorumlar da şöyle: