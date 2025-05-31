Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Vakıf Okulu Yıl Sonu Programı"na katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Programda sahneye çıkan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri ve sergiledikleri çeşitli gösterilerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik sonunda başarılı öğrencilere hediyeleri, Vali Musa Işın tarafından takdim edildi.

Yıl sonu programı kapsamında ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında yapılan protokol çerçevesinde, Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan el sanatları sergisi de açıldı. Açılış kurdelesini kesen Vali Işın, sergiyi gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan sergi, yoğun ilgi gördü.

Programa, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı. TÜGVA Kütahya Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, programa teşrif eden Vali Işın ve diğer protokol üyelerine teşekkürlerini sundu.