Kütahya İl Müftülüğü tarafından her hafta düzenlenen geleneksel sabah namazı buluşmaları, yoğun katılımla gerçekleşti. Bu haftaki buluşmaya, Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlileri ile aday din görevlileri de iştirak etti.

Ulu Camii’nde kılınan sabah namazının ardından yapılan tesbihat, sohbet ve dua programı, manevi atmosferi daha da güçlendirdi. Programın sonunda katılımcılara Kütahya İl Müftülüğü tarafından çorba ve ekmek ikramı yapıldı.

Namaz programının ardından, Mekke Camii İmam-Hatibi Murat Oruç rehberliğinde mini bir Kütahya tarihi gezisi düzenlendi. Katılımcılar sırasıyla Ulu Camii, Dönenler Camii ve Mevlevihanesi, Paşam Sultan Türbesi, İshak Fakih Camii ve Külliyesi, Saman Pazarı, Sadettin Camii (Hezar Dinari Mescidi), Germiyan Sokak, Karadonlu Mescidi ve Ahteri Türbesi’ni ziyaret etti.

Hem manevi hem kültürel yönüyle zengin geçen program, katılımcılardan büyük ilgi gördü.