Konya’nın Derebucak ilçesinde ilkbahar dönemindeki yağışlar, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajındaki doluluk oranını daha da yükseltti, yöredeki çiftçilerin yüzü güldü.

Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nda kurak geçen kış mevsiminin ardından bahar döneminde gelen yağışlar su seviyesine olumlu katkılar sağladı. Barajdaki halihazırdaki su miktarı Gembos Ovasında birçok ürünün üretimini yapan çiftçilere yaz dönemi için umut oldu. Barajdaki mevcut suyun sadece bölgedeki Gembos Ovasında faaliyet gösteren çiftçilerin tarımsal sulama ihtiyacında kullanılması bekleniyor. Ancak, yetkililer barajdaki bu suyun da tasarruflu ve bilinçli olarak kullanılmasının ovada ürün kaybı yaşanmaması için elzem olduğuna dikkat çekti.

Beyşehir Gölü’nün can damarı, çiftçilerin göz bebeği

Geçtiğimiz yıllarda Beyşehir Gölü’nü beslemek ve çevresindeki ekili alanların tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, günümüzde gölü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Baraj, kar yağışıyla geçen yıllarda savak ve kapakların açılması ile birlikte Gembos Derivasyonu aracılığıyla beslediği Beyşehir Gölü’ne özellikle kurak dönemlerde can suyu oluyor. Ancak, önceki yıl ve bu yıl kış mevsimindeki yetersiz yağışlar nedeniyle Gembos Derivasyonu aracılığıyla barajdan Beyşehir Gölü’ne su takviyesi yapılamadı. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Gembos Ovası ve çevresindeki ekili alanlar da susuz kaldı. Kuraklık yüzünden zor durumda kalan çiftçiler, sulama yapamayıp bazı ürünlerini kaybetti, hatta bazıları ekim yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldı.