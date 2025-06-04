Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Faik Oktay Sözer, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini ata toprakları olan Söğüt ilçesine gerçekleştirdi.

Vali Sözer, ziyaret kapsamında Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret etti. Ziyarette, türbede asırlardır sürdürülen ve ’Alp Nöbeti’ olarak bilinen manevi nöbet geleneğine de tanıklık etti. Sözer’e ziyaretinde eşi Zeynep Sözer de eşlik etti. Sözer çifti, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Gerçekleştirilen programda, ilçede yürütülen mevcut projeler ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Sözer’e bilgi verildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Sözer, "Yapacağımız hizmetlerle gönüllerde hoş bir seda bırakmayı Rabbim nasip etsin. Tüm vatandaşlarımıza, şahsımıza ve ilimize hayırlı olsun." dedi.

Vali Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, programın devamında ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sohbet etti.