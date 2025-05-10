Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında kadın üyeleriyle bir araya geldi. Çekirge Kır İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, İGF Haber Ajansı (İGFA) Genel Koordinatörü Sevil Şaru’ya ve Herkes Duysun ekranlarında Önce Ekonomi programını sunan Gülay Soydan Pehlevan’a plaket takdim etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi, Anneler Günü için anlamlı bir etkinliğe imza attı. TÜED Uludağ, Anneler Günü'ne özel kadın üyeleriyle Çekirge Kır İstasyonu'nda bir araya geldi.

Etkinlikte İGF Haber Ajansı (İGFA) Genel Koordinatörü Sevil Şaru’ya ve Herkes Duysun ekranlarında Önce Ekonomi programını sunan Gülay Soydan Pehlevan’a, TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars tarafından ödül takdim etti.

“HER GÜN KUTLAMAMIZ LAZIM”

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, anneler gününe özel açıklamalarda bulundu. Konuşmasında annelerin tek beklentisinin sevgi ve saygı olduğunu belirten Pars, “Gurur duyulacak evlatlar olmak annelerimiz için en büyük armağandır. Artık insanların poşetlerini dolduramadığı, para yettiği kadarını alabildiği ve yüklü enflasyon belimizi bükmektedir. Enflasyon aldı başını gidiyor, çok farklı şeyler konuşmak istiyorum fakat bugün sizlerin kutsal günü. Yılda bir kere değil her gün kutlamamız lazım." diyerek kadın üyelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Pars'ın açıklamalarının ardından Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi üyesi kadınlar, etkinlikte doyasıya eğlendi.