Niğde'de TÜBİTAK araştırma projeleri yarışmalarında dereceye giren öğerencilere hediye verildi.

TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında Kayseri'de gerçekleştirilen bölge finallerine katılan Niğdeli öğrenciler, elde ettikleri başarıların ardından valilikte ağırlandı. Yarışmalara ortaokul düzeyinde 25 proje ile katılan öğrenciler 4 birincilik ve 3 üçüncülük elde ederken, lise düzeyinde 10 proje ile katılım sağlayan öğrenciler ise 1 üçüncülük derecesi kazandı. Vali Nedim Akmeşe, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ile birlikte öğrencilerle bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti. Programda öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Gençlerin bilimsel çalışmalara yönelmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Akmeşe, öğrencilerin başarısında emeği bulunan öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek, öğrencilere başarılarının devamını diledi.