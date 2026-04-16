Kahramanmaraş'ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın defnedileceği yer görüntülendi. Kentte düzenlenecek cenaze töreni öncesi mezarlık alanında hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

Dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara'nın yanı sırada 9 kişide hayatını kaybetti, 17 kişiyse yaralandı. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. tutuklandı.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne götürüldü.

Defin yeri görüntülendi

Ayla Kara'nın defnedileceği Tekir Mahallesi Mezarlığı'ndaki alanında hazırlıkların sürdüğü görüldü. Kara'nın defnedileceği mezarlık açılırken cenaze, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.