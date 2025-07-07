Erzurum Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören Tuana Karslı’nın fidan hayali gerçek oldu.

Minik Tuana, ziyaret edebileceği ve su verebileceği bir yere fidan dikmeyi hayal ediyordu. Minik Tuana’nın bu hayalini öğrenen Erzurum Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, bu hayali gerçekleştirmek için hemen kolları sıvadı. Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, "Palandöken Kızılay Şubesi olarak Şehir Hastanemızde tedavi gören Tuana kızımızı ziyaret etmiştik. Kızımıza ‘bizden bir isteğin var mı?’ diye sorduğumuzda sadece ‘kendi ellerimle fidan dikmek istiyorum’ cevabını aldık. Samimi ve o kadar güzel bir istekti ve kendisini kıramadık" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Onkoloji servisinde tedavisi devam eden Tuana’nın dileğini gerçekleştirmek üzere, Kızılay Palandöken Şubesi’nin öncülüğünde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine büyük bir memnuniyetle destek verdiklerini ifade ederek, "Tuana’nın doğaya ve umuda olan bağlılığını simgeleyen bu anlamlı etkinlik, Onkoloji servisinin camından izlenebilecek bir noktada gerçekleştirildi. Kızılay yetkililerimiz, hastanemiz Destek Hizmetleri Müdürü Zihni Topçu ve şeflerimizin yanı sıra, Bilal Uygur ve kıymetli ailesinin de katılım gösterdiği bu anlamlı organizasyon, hastanemizde duygusal ve umut dolu anlara sahne oldu. Bu özel günde bizler de Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimliği olarak hastamızın yanında bulunmaktan ve bu güzel ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduk. Bir fidanın toprağa can vermesi gibi, Tuana’nın da iyileşme sürecinde umudunun yeşermesine vesile olan bu etkinlik, hastanemizde insan hayatına dokunan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kızılay Palandöken Şubesi’ne, Bilal Uygur ve ailesine, emeği geçen tüm gönül dostlarına gönülden teşekkür ederiz" diye konuştu.