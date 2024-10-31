Yangınlarla mücadelede aktif rol oynayan Kara Havacılık Komutanlığına bağlı kahraman pilotlar, döner kanat türünde yer alan helikopterle 7 gün 24 saat teyakkuz halinde.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), her yıl Türkiye’nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına “Rezerv Güç” kapsamında havadan müdahale ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlayarak, yangınların kısa sürede kontrol altına alınmasında önemli rol oynayan TSK, Türkiye’nin doğal güzelliklerinin korunmasına da yardımcı oluyor.

En zorlu şartlarda görev alan kahraman pilotlar, 7 gün 24 saat ilkesine bağlı olarak orman yangınlarının söndürülmesini hızlandırıyor ve yangınların çevreye verdiği zararı en aza indiriyor. Ayrıca TSK, yangınları söndürmekle kalmıyor yangınlardan esnasında ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların da tahliyesinde de görev alıyor.

“Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde bulunan helikopterler, yangınla mücadelede aktif rol alıyor”

Bu çerçevede orman yangınlarıyla da mücadele eden Kara Havacılık Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açtı. Yangınlarla mücadeleden, pilotların aldıkları eğitime kadar pek çok konuda İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Yüzbaşı, yangınlarla mücadelede çeşitli helikopterler türlerinin kullanıldığını aktardı. Yüzbaşı, “Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde bulunan helikopterler, yangınla mücadelede aktif rol alıyor. Komutanlık, döner kanat türünde yer alan CH-47 yük helikopterleri, S-70 ve AS532 genel maksat helikopterleri ile yangınlara müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kovalar, helikopterlerin harici yük kancalarına takılarak suyun yangın bölgesine havadan taşınmasını sağlıyor”

Yerli ve milli imkanlarla ASFAT tarafından üretilen yangın kovalarıyla yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına müdahale eden Kara Havacılık Komutanlığı, çeşitli helikopterler türleriyle farklı miktarlarda su taşıyabiliyor. Konuya ilişkin konuşan Yüzbaşı, “Kara Havacılık Komutanlığı, helikopterlerin yangınla mücadelede etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yangın kovalarını devreye sokuyor. Bu kovalar, helikopterlerin harici yük kancalarına takılarak su kaynağından alınan suyun yangın bölgesine havadan taşınmasını sağlıyor. CH-47 yük helikopterleri 7 bin 500 kilogram, S-70 ve AS532 helikopterleri ise 2 bin 500 kilogram su taşıma kapasitesine sahip yangın kovalarıyla donatılmış durumda” şeklinde konuştu.

“Bakımda olmayan hava araçları kesintisiz bir şekilde yangınlara müdahalede kullanılabiliyor”

Helikopterlerin bakımlarının, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki bakım tabur komutanlıklarında görevli uzman teknisyenler tarafından yapıldığını dile getiren Yüzbaşı, “Yangınla mücadele görevlerinin aksamaması adına bakım çalışmaları, doğru bir planlama ile yürütülüyor. Bu sayede, bakımda olmayan hava araçları kesintisiz bir şekilde yangınlara müdahalede kullanılabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Pilotlar periyodik aralıklarla eğitime tabi tutuluyor

Kara Havacılık Komutanlığı’nda görev yapan pilotların yangınla mücadelede önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Yüzbaşı, pilotların Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda aldıkları temel eğitimlerin yanı sıra, görev yaptıkları birliklerde periyodik olarak yangına havadan müdahale eğitimlerine katıldığını bildirdi. Yüzbaşı, “Kara Havacılık Okul Komutanlığı tarafından hazırlanan eğitim programı; gündüz, acil durum uçuşları ve yer eğitimlerini kapsıyor. Bu sayede pilotlar, acil durumlarda etkin müdahale yapabilecek yetkinliğe sahip hale geliyor” diye konuştu.

Kara Havacı bir pilotun gün içerisinde neler yaptığını anlatan Yüzbaşı, “Kara Havacı pilotların günlük mesaisi, görev planlaması ve brifinglerle başlıyor. Uçuş öncesi hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, ekipleriyle birlikte uçuş öncesi kontrolleri yapıyor. Yangınla mücadele kapsamında pilotlar, 6 saatlik yer dersi ve ardından 3 saat 15 dakikalık harici yük ile uçuş eğitimi gerçekleştiriyor” açıklamasında bulundu.

Yüzbaşı ayrıca Kara Havacılık Komutanlığı’nın, yangınla mücadelede kullanılan helikopterlerin ve pilotların görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için tüm imkânların seferber edildiğini dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden kahraman pilotlar, olumsuz durumlara karşı yurdun dört bir yanında 7 gün 24 saat teyakkuz halinde.