Samsun-Sinop karayolunda yapımı devam eden 10 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kurulumunun tamamlandığı ve 1 Kasım itibarıyla faaliyete geçeceği açıklandı.

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak “ortalama hız ihlal tespit sistemleri” kurulum çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda Sinop Gerze-Samsun Yakakent istikametine 32 bin 129 m, Yakakent-Gerze istikametine 31 bin 640 m, Yakakent-Alaçam istikametine 10 bin 754 m, Alaçam-Yakakent istikametine 10 bin 471 m, Alaçam-Bafra istikametine 26 bin 706 m, Bafra-Alaçam istikametine 26 bin 639 m, Bafra-19 Mayıs istikametine 11 bin 796 m, 19 Mayıs-Bafra istikametine 11 bin 616 m, 19 Mayıs-Samsun istikametine 15 bin 645 m, Samsun-19 Mayıs istikametine 15 bin 504 m olmak üzere toplam 192 bin 900 m uzunluğundaki 10 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kurulum çalışmaları tamamlandı.

“Trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacak”

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan açıklamada, “Sistemlerin öncesine sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önceliğimiz olduğu ve sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu önem arz etmektedir” denildi.