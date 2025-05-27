Silifke yoğurdu için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Silifke’de kapsamlı bir tanıtım çekimi gerçekleştirdi.

Yöresel üretimin en değerli örneklerinden biri olan Silifke yoğurdu, artık sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da korunacak ve tanıtılacak. Bu çerçevede Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alınan Silifke yoğurdu için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ilçeye gelerek kapsamlı bir tanıtım çekimi gerçekleştirdi. Tanıtım çekimleri dahilinde, yoğurdun geleneksel üretim süreci, kültürel önemi ve bölgenin doğal güzellikleri detaylı bir şekilde kayıt altına alındı. Çekimlerin önemli bir bölümü, yıllardır geleneksel yöntemlerle üretim yapan yerel üreticilerin yoğurt mayaladığı köy evinde yapıldı. Üretimin endüstriyel boyutu ise Organize Sanayi Bölgesinde süt ve yoğurt üretimi yapan bir tesiste gerçekleştirilen çekimlerle yansıtıldı.

Ayrıca çekimler sırasında Silifke’nin kültürel mirası da unutulmadı. Silifke Cavit Erden Müzik ve Folklor Derneği Ekibi, özel olarak hazırlanan ’Silifke Yoğurdu’ temalı halk oyunu gösterisiyle kamera karşısına geçti. Renkli kıyafetleri ve coşkulu performanslarıyla ekip, yoğurdun Silifke kültüründeki yerini ve önemini geleneksel danslarla anlattı. Delegasyon yetkilileri, coğrafi işaretli ürünlerin yerel kalkınmaya katkı sağladığını ve bu ürünlerin tanıtımının Avrupa’daki tüketiciler için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Silifke Yoğurdu, artık Avrupa’nın da tanıdığı ve koruduğu bir lezzet. Bu çekimlerle hem bölgenin kültürel zenginliği hem de üreticinin emeği ön plana çıkacak" denildi.

Hazırlanan tanıtım videolar, Avrupa Birliği’nin dijital platformlarında ve sosyal medya kanallarında yayınlanarak Silifke yoğurdunun uluslararası bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Silifke halkı bu gelişmeden oldukça memnun kalırken, yerel üreticiler, ürünlerinin Avrupa çapında tanınmasının hem ekonomik hem de kültürel olarak büyük bir kazanım olduğunu belirtiyor.