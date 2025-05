Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) iş birliğiyle düzenlenen ‘TSE Sektör Buluşmaları’ toplantısı çerçevesinde TSE’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında oda başkanları bilgilendirildi.

‘TSE Sektör Buluşmaları’ toplantısı çerçevesinde oda başkanları bilgilendirildi. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, okul servis araçları projelerinde yaşanan sorunlar dahil olmak üzere TSE ile ortak yapılan çalışmaları gündeme getirdi. Toplantıya katılım sağlayan oda başkanları sektörel konuları dile getirerek toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

TSE’nin yakın zamanda faaliyete başladığı hizmet alanları ile gelecek dönemde uygulamaya alacağı projelere ilişkin bilgiler veren Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin de, "Konya bizim için önemli bir şehirdir. Bu şehirdeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Konya kadim bir başkenttir ve her zaman başkenttir. Bu başkentliğini sürdürebilmek için kaliteli esnafımızın insanlara kaliteli hizmet vermesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Sizler ekonomin çarkını döndüren en önemli faktörsünüz. Sizler için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Kalibrasyon ölçümleri artık Konya’da da yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde 70 milyon euroluk bir yatırımla şehrimizde bu hizmeti ayağınıza getirdik. Başkanımızla birlikte Konya için yapılacak ne varsa her türlü hizmete katkı vermeye hazırız" dedi.