Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ve Meram Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenen Türk İşaret Dili Temel Eğitim Kursları başarıyla tamamlandı.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde iki ayrı dönemde düzenlenen işaret dili eğitim kurslarında hem öğrenci hem de farklı meslek gruplarından 125 kişi eğitimlerini başarıyla tamamladı. İkinci dönem Türk İşaret Dili Temel Eğitim Kursu kapanış etkinliğinde konuşan NEÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Sarı, "İlki ekim ayında, ikincisi ise şubat ayında başlayan temel işaret dili kurslarımıza birinci dönemde 90, ikinci dönemde ise 35 kursiyer katıldı. Böylece toplamda 125 kişi sertifika almaya hak kazandı" dedi.

Sadece dil öğretilmiyor, aynı zamanda farkındalık oluşturuluyor

Prof. Dr. Sarı, kursların yalnızca dil öğretmekle kalmadığını, katılımcılarda engellilik bilinci ve empatiyi geliştirme amacı da taşıdığını belirtti. Sarı, "Bir işitme engellinin rehberi olabilmek, bir görme engellinin dünyasını Braille Alfabesi aracılığıyla anlamak; tüm bu deneyimler, öğrencilerimiz ve katılımcılar için hayatın başka bir penceresini aralıyor. Engelli bireylerin yaşamlarından kesitleri paylaşmak, onların bizden farklı olmadığını göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin; özel eğitim, işaret dili, Braille alfabesi gibi konularda düzenli olarak seminerler, aile danışmanlıkları ve eğitim faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sarı, ‘Bir Gün Değil, Her Gün’ sloganıyla hareket ettiklerinin altını çizerek, "Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu başta olmak üzere rektör yardımcılarımız, akademik ve idari kadrolarımız ile engelli ve dezavantajlı bireylerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bilinç ve duyarlılıkla hareket eden üniversitelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.