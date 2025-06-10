Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay’ın ‘Birbirimize candan bağlıyız’ sloganıyla ülke genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulunarak başka hayatlara umut oldu.

Hakkâri Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, eğitim müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve personel ile birlikte, Kızılay Hakkâri Şube Başkanı Recep Bozkurt’un da hazır bulunduğu eski belediye karşısına kurulan kan alma aracına giderek kan bağışında bulundu. Çok sayıda vatandaşın da destek olduğu kampanya ile ilgili değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, başka hayatlara umut olmak ve bu anlamlı harekete öncülük etmek üzere kan bağışına destek olduklarını söyleyerek toplumsal duyarlılığı arttırmak için kan bağışı çağrısı yaptı.

Kampanyanın ‘Biz birbirimize candan bağlıyız’ sloganını da hatırlatan Müdür Yılmaz, "Yanındayım diye uzanan bir el bazen en güçlü bağın kendisidir. Biz de milli eğitim camiası olarak kan bekleyen milyonları, hayata bağlamak için üzerimize düşeni yapmak istedik. Kan bağışının hayati anlam ifade ediyor. Bu konuda, toplumsal olarak duyarlılık sergilememiz lazım. Kanını bağışlayarak başkalarının hayatına katkı sağlamak, onların canının kurtulmasını sağlamanın çok kutsal bir görev olduğuna inanıyoruz. İnşallah, Hakkâri eğitim ailesi olarak 3 gün sürecek olan bu kampanyaya, elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu duyarlılığı gösteren ve gösterecek tüm meslektaşlarımıza ve camiamıza, şimdiden çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay Hakkâri Şube Başkanı Recep Bozkurt ise İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’ın şahsında, Hakkâri eğitim camiasına, üç gün sürecek olan bu kampanyamıza gösterecekleri bu duyarlı davranışları için teşekkür ederek, "Hastalarımıza umut olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Kızılay Kan Bağışı Merkezlerine davet ediyoruz" dedi.

Türk Kızılay’ın kan alma aracı, 10-11-12 Haziran gününe kadar Hakkâri’de olacak.