Konya’nın Beyşehir ilçesinde elektrik direğinden yuva ile birlikte düşerek yola savrulan yavru leylekler telef oldu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 40110 numaralı sokakta meydana geldi. Yol kenarındaki beton bir elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvası akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yere düştü. Yuva ile birlikte üzerindeki yavru leylekler de yola savruldu. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde dağılan yuvadan zemine düşen hareketsiz haldeki 2 yavru leyleğin telef olduğu belirlendi.