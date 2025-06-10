E-ticaret platformu Hepsiburada, Babalar Günü’ne özel düzenlediği ‘En Baba Hediyeler’ kampanyasıyla hediye alternatiflerini bir araya getirdiğini duyurdu.

Hepsiburada, Babalar Günü’ne özel düzenlediği ‘En Baba Hediyeler’ kampanyasıyla birçok ihtiyaca hitap eden hediye alternatiflerini bir araya getirdi. Teknoloji, moda, spor, kişisel bakım ve hobi gibi kategorilerde seçilen ürünler, babalar için hediye seçenekleri olarak sunuluyor. Babalar için seçilen ürünler 9 taksit imkanı ve hızlı teslimat ile kullanıcılarla buluşuyor.

E-ticaret platformu babalar için hediye seçeneklerini şöyle açıkladı:

’’Babalar için Hepsiburada’da özenle seçilmiş hediye seçenekleri sunuluyor. Gömlek, tişört, ayakkabı ve aksesuar kategorilerindeki ürünler, stiline önem veren babalar için öne çıkıyor. Kişisel bakımına özen gösteren babalar için ise tıraş makineleri, parfümler, cilt bakım ürünleri gibi seçenekler yer alıyor. Günlük yaşamda kullanım kolaylığı sağlayan bu ürünler, hem şık hem de ihtiyaca yönelik hediye alternatifleri arasında bulunuyor. Akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar ve teknolojik aksesuarlar bu kategoride ön plana çıkıyor. Hem iş hem de günlük yaşamda kullanım kolaylığı sağlayan bu ürünler teknoloji meraklısı babalar için modern ve işlevsel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Mutfakta zaman geçirmeyi seven, yemek yapmayı bir tutkuya dönüştüren babalar için özenle seçilmiş hediye alternatifleri öne çıkıyor. Döküm tavalar, bıçak setleri, kahve makineleri, blender’lar ve mangal ekipmanları hem fonksiyonel hem de estetik tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Babalar Günü’nde özel hissettiren hediyeler arayanlar için bu ürünler ilham verici seçenekler arasında yer alıyor. Sporu hayatının bir parçası haline getiren, aktif yaşam tarzını benimseyen babalar için spor kategorisinde birçok hediye seçeneği sunuluyor. Koşu ayakkabıları, akıllı bileklikler, egzersiz ekipmanları ve spor kıyafetleri sağlıklı yaşamı desteklemenin yanı sıra, motive edici hediyeler olarak öne çıkıyor. Evde, spor salonunda veya açık havada yapılan aktivitelerde kullanılabilecek bu ürünler sporcu babalar için dinamik ve işlevsel hediye alternatiflerini bir araya getiriyor.’’