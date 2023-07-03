Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinin sembol ziyaret mekanları olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi bayram tatili boyunca yoğun ilgi görerek ziyaretçilerin gözdesi oldu. Bayram tatili boyunca kapılarını misafirlerine açan gözde mekanlar toplamda 127 bin kişiyi ağırladı.

Selçuklu Belediyesi uzun bayram tatilini fırsat bilerek Konya’ya gelen vatandaşları Selçuklu sınırlarını aşarak sembol haline gelen ziyaret mekanlarında ağırladı. Konya ve ülke turizmine büyük katkı sağlayan tabiatın ve doğanın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Sille Baraj Park, Selçuklu Seyir Tepesi ve Sille, Konya’ya bayram tatili için gelen ve uzun bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti.

400 bin çiçek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Sevdikleriyle bayram sevincini paylaştıktan sonra uzun bayram tatilini gezerek değerlendiren vatandaşların en çok ziyaret ettiği ve yoğun ilginin yaşandığı Selçuklu Çiçek Bahçesi 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Selçuklu Çiçek Bahçesi 27 tür, 65 çeşit ve 400 bin çiçekle ziyaretçilerine rengarenk bir ortam sunarken onların Konya’dan ve Selçuklu’dan fotoğraflarla ayrılmalarına imkan veriyor.

Doğanın tüm tonları Sille Baraj Parkta

Selçuklu’nun güzide mekanlarından olan, tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park uzun bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilere doğada temiz bir nefes aldıran Sille Barajı 40 bin misafirle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan bir tanesi oldu. Konya’da Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi uzun bayram tatilinde ziyarete gelen misafirlerin kelebeklere tanıklık etmesine vesile oldu. 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki de bulunurken bayram tatilinde bahçeye gelen 27 bin ziyaretçi hatıralarına ekledi.

“Selçuklu’ya gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum”

Bayramın ikinci gününden itibaren tüm ziyaret mekanlarının ziyaretçilere açıldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yılın her döneminde Konya’ya dışarıdan gelen misafirlerimize kapımız açık ve belediyemiz tarafından hizmete kazandırdığımız tesislerimizde onları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin uzun olması sebebiyle birçok misafirimizi Selçuklu’da ağırladık. Bayram heyecanının sevdikleriyle paylaşan vatandaşlarımız Selçuklumuzun sembolleşen gözde ziyaret mekanlarına akın ettiler. Bayram tatilinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille Baraj Park ve Selçuklu Çiçek Bahçesi’nde 127 bin vatandaşımızı bu mekanlarımızda ağırladık. Öncelikle ben gerek Konya merkezden gelen gerekse şehir dışından, yurt dışından gelen misafirlerimize ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum onları tekrar ziyarete bekliyoruz ve gelmeyenleri de Selçuklu medeniyetine başkentlik yapan Konya’mıza, Selçuklumuza buradaki tarihi, doğal ve turistik yolculuğa bekliyoruz” dedi.