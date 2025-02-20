Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına kar yağışı altında devam etti Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına kar yağışı altında devam etti

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli maçında ise pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş ise yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir, bu haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş
20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor

22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor - Konyaspor
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Göztepe
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe