Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Samsunspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Mücadeleye hakemler ve futbolcular sahaya, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartla birlikte çıktı. Ayrıca iki takımın oyuncuları sahaya üzerinde ilk depremin saati olan 04:17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı. Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı. Mücadele atılan her golden sonra depremde hayatını Hatayspor oyuncusu Christian Atsu’nun ismi anons edildi.