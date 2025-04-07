Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Ogün’ün ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.
20. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Halil’i pasıyla ceza sahasına giren Boateng, sol çaprazdan ayağıyla vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
42. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasına giren Juan, sol ayağıyla kaleye sert vurduğu top kaleciden geri döndü. Romulo topa doğru hareketlenirken rakibi tarafından yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Romulo, sol köşeye sert vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden Burak penaltıyı kurtardı.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Victor Hugo, Juan, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Koray Günter, Furkan Bayır, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn Correia da Silva, David Tijanic
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gaziantep FK: Burak Bozan, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Anel Husic, Ogün Özçiçek, Emmanuel Boateng, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Salem Mbakata, Bruno Viana, Quentin Daubin, Furkan Soyalp, Muhammed Gümüşkaya, Kenan Kodro, David Okereke
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Anel Husic (Gaziantep FK)