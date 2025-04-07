Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Fall’ın pasında topla buluşan Ben Ouanes, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Paulista’ya da çarpan top kaleci Mert Günok’un bacaklarının arasından ağlara gitti. 1-0

22. dakikada Immobile’nin pasında topla buluşan Rafa Silva, penaltı noktası gerisinde kaleci Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Beşiktaş atağında, Tayyip Talha Sanuç’un kaptırdığı topta Yasin Özcan araya girdi. Topu kapan Yasin Özcan, Tayyip Talha’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ilk olarak Tayyip Talha’ya sarı kart gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Tayyip Talha’yı oyun alanı dışına gönderdi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Fall

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Cafu, Brekalo, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Tayyip Sanuç dk. 17), Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan, Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Ben Ouanes (dk. 15) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ben Ouanes (Kasımpaşa), Svensson (Beşiktaş)