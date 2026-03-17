Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Asensio'nun topa elle müdahalesinin ardından Oosterwolde, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

56. dakikada ceza yayı gerisinden Mert Müldür'ün yaptığı ortada altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Asensio'nun vuruşunda kaleci Burak Bozan topu kornere çeldi.

59. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Asensio, topu Kante'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kale önünde Abena'nın kafayla müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1

79. dakikada Asensio'nun savunma arasından attığı pasta buluşan Nene, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Burak Bozan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

82. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan (Mert Müldür dk. 46), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Archie Brown, Guendouzi (İsmail Yüksek dk. 84), N'Golo Kante, Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 74), Asensio (Fred dk. 84), Dorgeles Nene, Sidiki Cherif (Talisca dk. 58)

Yedekler: Mert Günok, Skriniar, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal, Gassama (Camara dk. 74), Yusuf Kabadayı (Gidado dk. 87), Bayo, Maxim

Yedekler: Zafer Görgen, Cemilhan Aslan, Sorescu, Ali Osman Kalın, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Nene (dk. 41, 68 ve 79), Kante (dk. 59) (Fenerbahçe), Maxim (dk. 52 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Nene, Domenico Tedesco (Fenerbahçe)