Çanakkale'de bir ilk! Ünlü sporcular koşacak Çanakkale'de bir ilk! Ünlü sporcular koşacak

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bodrum FK sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bardhi’nin ortasında ceza sahası içinde Puşcaş’ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

16. dakikada Bardhi’nin ceza sahası yayının solundan şutunda top yandan dışarı gitti.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Seferi, Bardhi, Fredy, Okita, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Brazao, Ahmet Aslan, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip, Streek, Soner Dikmen, Samudio, Larsson

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Gaich, Emrecan Uzunhan, O. Petrusenko, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Sam Larsson (Antalyaspor)

Kaynak: İHA