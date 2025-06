Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kulüp tarihinde hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı var" dedi.

Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı’nın 4. gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleneksel bayramlaşması, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Törene Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, dernek başkanları, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı.

Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonu Euroleague şampiyonluk kupası da törende sergilendi.

Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Öncelikle büyük Fenerbahçe camiamızın değerli vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah birlikte sağlıklı, huzurlu ve dayanışma içinde hep beraber nice bayramlar diliyorum. Bayramlar bizi biz yapan değerleri hatırlatmak, ortak acılarımızı ve ortak sevincimizi paylaşmak için hepimiz için kıymetli zamanlardır. Geleneğimizin bir parçasıdır. Tıpkı Fenerbahçe’mizde olduğu gibi. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden sevinç kaynağımızın olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. O da Fenerbahçe’nin, Fenerbahçe’mizin büyüklüğüdür. Bu büyüklük sadece sahada alınan sonuçlarla kazanılan kupalarla değil olimpik kafileye, kadın branşlarına, amatör sporlara yapılan yatırımla ülke sporuna kazandırılan her bir gençle, alın teriyle, inançla ve kararlılıkla kurulan büyük bir vizyonla hayata geçirilmiş yarınlara taşınacak tarihi bir misyondur. Bu tarihi misyonun da her birimiz parçasıyız. Fenerbahçe her zaman dediğimiz gibi dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür ve köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır" diye konuştu.

"Avrupa’da hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Ligi şampiyonu olmuş tek takımız"

Basketbolda elde edilen başarılarına değinen Başkan Ali Koç, "Yakın zamanda basketbol şubemizle bir kez daha nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Son derece zor geçen sezonun Aralık’ta alınan tatsız sonuçlar, sezonun büyük bölümünde yaşanan sakatlıklara rağmen bu güzel takım büyük bir özveri ve mücadeleyle Avrupa Ligi kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını basketbolda Avrupa’nın zirvesine taşımayı bir kez daha başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Avrupa’da hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Ligi şampiyonu olmuş tek takımdır. Bunu da iki kez başarmıştır. Türkiye’nin dört bir yanında sokaklara çıkan, meydanlarda kenetlenen, milyonlarca Fenerbahçeli, işte o kültürün, o misyonun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hepinize tek tek, canı gönülden, yürekten teşekkürlerimi sunarım. Fenerbahçe’mizin ruhunu tüm Türkiye’ye yeniden gösterdik. İşte biz o ruhun, neferleriyiz. Bu başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar"

Yönetimlerine karşı kara propaganda yapıldığını vurgulayan Koç, "Biz büyük bir camiayız ve camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa mali bağımsızlığa yaklaşsa ne zaman sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011 yılında bunu doğrudan yaşadık. Bugünse dolaylı yöntemlerle, sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçe gibi tanıyanlar, Fenerbahçe’nin başarısı için uğraştığını söyleyenler, algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Ailelerimiz ve özel hayatımız hedef alınmaktadır. Ama şunu da adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında. Biz, en azından geldiğimiz nokta itibarıyla bu tür aşağılık saldırılara cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı Fenerbahçe’mizi hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Özlemini duyduğunuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmamız için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey duygu birliği. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ruhu. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil; hedef birliğiyle, inançla, gönül bağıyla kazanılır. Çünkü Fenerbahçe bir olduğunda kazanır. Fenerbahçe kazandığında Türk futboluna ve sadece Türk futboluna değil ülkemize bayram gelir. Bunu nasıl olduğunu Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra gördük. Sadece 24 saat vaktimiz vardı. Yaptığımız bir çağrıyla meydanların nasıl olduğunu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Kulüp tarihinde hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı var"

Daha önce benzeri görülmemiş bir baskıya maruz kaldıklarının altını çizen Başkan Ali Koç, "Son zamanlarda bu sistematik saldırıları konsorsiyum halinde yapanlardan bir şey duyuyoruz. ’Fenerbahçe halktır, siz değilsiniz’ gibi söylemler üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Fenerbahçe halktır. Evet, Fenerbahçe’nin halkın her kesiminden taraftarı vardır. Halkın her kesiminden kongre üyeleri mevcuttur. Bizler de o halkın oylarıyla seçilmiş bu camianın neferleriyiz. Tüzüğümüzde kongre üyelerimizde tanınan her hakkı, kulüp demokrasisinin temel unsurlarından biri olarak görmekte ve saygı duymaktayız. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz ve gayet iyi anlıyoruz. Bir süredir sosyal medya üzerinden gerçekleri ciddi anlamda çarpıtılarak yeri geldiği zaman olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinçli biçimde yanıltıldığını camiamızın duygusal bağlılığının ve güven duygusunun sarsılmaya çalışıldığını üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Eylül ayına kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz, yeri geldi ve aşağılıkça diyeceğim, yeri geldi mi ciğeri beş para etmez insanlar tarafından yapılan bu saldırılara niye dik duruyoruz biliyor musunuz? Biz camiamızda bu kapıyı açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetiminin başkanları hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa o kapıyı hiçbir zaman kapayamayız. Bizden sonra gelecek tüm yönetimler ve başkanlar bu riskin altında olacaklardır. Camianın aklıselim insanlarına sesleniyorum. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası ve geleceği açısından uygun değildir. Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe’nin geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararları vereceği yer ise eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır" açıklamalarında bulundu.

"Bu süreci dayanışma, sabır ve en önemlisi sevgiyle açacağız"

Hedeflerinin yeni sezon öncesi borçsuz bir camia haline gelmek olduğunu söyleyen Ali Koç, "Basiretine ve ferasetine veya şeyden önemlisi Fenerbahçe aşkına inanıyor ve de güveniyoruz. Fenerbahçe demokrasisi bir kez daha tecelli edecek ve önümüzü aydınlatacaktır. O güne kadar bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen yeni sezon başlarken borçsuz ve tam bağımsız Fenerbahçe’yi inşallah hep birlikte kutlayacağız. Finansta olduğu gibi sahada da güçlü Fenerbahçe’yi oluşturacağız. Fenerbahçeliler kulübünün daha iyi olmasını isteyen her bir Fenerbahçeli’nin duygularını çok iyi hissediyoruz. Bu süreci dayanışma, sabır ve en önemlisi sevgiyle açacağız. Bizi biz yapan, birbirimize beslediğimiz sevgi ve güvendir. Bu sevgiyle birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bunu da hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ve tarih bunların örnekleriyle doludur. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise, "Milletimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki nice bayramlarda tekrar bir arada burada bayramlar kutlarız" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.