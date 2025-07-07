İzmir 2. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Bostanlıspor A Futbol takımına son yıllarda kendi bünyesinden, altyapısı veya A futbol takımında oynayan futbolculara antrenör olarak şans tanıyor. Bostanlıspor bugüne kadar 5 futbolcusunu antrenör olarak yetiştirdi.İZMİR(İGFA) - A Takımda kaptanlık yapan Sabri Can Cankol başta olmak üzere yine eski futbolcularından Atıl Bitikoğlu, Tolga Aktan da antrenör olarak kulüpten antrenör olarak şans buldu. Son olarak takımın eski futbolcusu Kutlu Güzalan geride bıraktığımız 2 sezon A Takımda antrenör olarak görev yaptı. A Takımın futbolcularından, Bostanlıspor futbol okulundan yetişen Güneş Köseler de alt yapıda antrenörlüğe başladı.

Ragbi de Türkiye Şampiyonu olan takım antrenörlerinden Kaya Gücü, masa tenisinde yönetim kurulunda üye olan Ebru Dıvrak, kick boksta aynı zamanda milli takım forması giyen Gökmen Gökay, muaythai de lisanslı sporcu Sarp Erbaş, atletizmde Kahraman Alemdarlar, teniste Berkan Sayal son olarak da pickleballda Burçak Erboy Bostanlıspor’dan yetişen antrenörler listesine eklendi.

Bostanlıspor oryantiring de milli sporcu ve Türkiye Şampiyonu Büşra Altun da formasını giydiği takımının da antrenörlüğünü yapıyor.

Bostanlıspor yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda futbol takımlarından sorumlu olan Behiç Basatuğrul, Bostanlıspor'un insana yatırım yaptığının en güzel kanıtı olduğunu ve sporcu, antrenörün yanı sıra da yönetici de yetiştirdiğini, Bu durumdan da son derece mutlu olduklarını ifade etti.