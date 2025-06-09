İtalyan ekibi Inter, Teknik Direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter’de Teknik Direktör Simone Inzaghi’nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu. İtalyan temsilcisi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rumen teknik adam Cristian Chivu ile 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, mavi-siyahlı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra toplam 9 kupa kazandı.

Teknik adamlık kariyerinde Inter’in alt yaş kategorilerinde çalışan Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma’nın teknik direktörlüğünü yaptı.