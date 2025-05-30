Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Antalyaspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Zubkov’un defansın arkasına pasında buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine yakın noktadan dışarı çıktı.
26. dakikada Zubkov’un pasında Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası yayı yakın noktasından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
29. dakikada Jabol’un ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Banza’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sekti, daha sonra defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Cem Özbay
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Kaluzinski, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Samudio, Gaich
Yedekler: Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Djenepo, Ali Demirbilek, Berkay Topdemir, Milosevic, Taha Osman Özmert, Arda Altun
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Jabol, Ozan Tufan, Zubkov, Banza
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Savic, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, Arif Boşluk, Boran Başkan, Danylo, Draguş, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke