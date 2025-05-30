Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Hafradinovic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Yasin Özcan’ın kafa vuruşunda top auta gitti.
25. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ kanattan ceza sahasına giren Can Keleş’in pasında Hajradinovic’in ceza alanı çizgisi önünden yaptığı vuruşta kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Ogün’ün içeri çevirdiği topa Emerson sert vurdu. Taylan çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.
31. dakikada Kasımpaşa kalesinde kullanılan kornerde Heilton, Opoku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.
33. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ahmed Ildız’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Sarper Barış Saka, Anıl Usta, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Taylan Utku Aydın, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Cafu, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Yusuf İnci, Ben Ouanes, Mamadou Fall, Can Keleş
Yedekler: Ali Yanar, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Adnan Aktaş, Sinan Alkaş, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Dağhan Erdoğan, Muhammed Ayeş, Berk Yıldızlı
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Lasse Nielsen, Ahmed Ildız, Emersonn, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Victor Hugo, Koray Günter, Malcom Bokele, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, Ege Yıldırım, Romulo
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Ahmed Ildız (dk. 33 pen.) (Göztepe)