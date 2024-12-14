Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada gelişen Pendikspor atağında Sequeira’nın ceza sahasında oluşan karambol sonrası hakem Davut Dakul Çelik penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada topun başına geçen Hasan Kılıç’ın vuruşunda kaleci Erzhan atışı kurtarırken, dönen topu Hasan bu kez ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Aly Malle taç çizgisine yakın bir noktadan kaleye vuruşunda top filelere gitti. 1-1

82. dakikada Del Valle’nin pasında Eze topla buluştu. Eze’nin sert şutunda top kale direği üzerinden dışarı çıktı.

85. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada, Miraç Acer yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 2-1

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Azad İlhan, Sabri Öğe

Şanlıurfaspor: Erzhan, Burak Can Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Çoşkun, Forsell, Cuma Menize (Hakan Erçelik dk. 71), Hasan Hüseyin Acar (Begiç dk. 78), Aly Malle (Ahmet Gökbayrak dk. 90+2), Kayode

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Fatih Eren, Ofosu, Mehmet Yüksel, Ashkovskı, Nafican, Hakan Erçelik, Salih Şen, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeirra, Kappel (Del Valle dk. 64), Hasan Kılıç (Bekir dk. 71), İbrahim Adağ, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Tarık Tekdal, Emeka Eze, Jetmir Topalli (Alpaslan dk. 90)

Yedekler: Emre, Samet, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Murat Akça, Alpaslan, Furkan, Mustafa Çolak,

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Goller: Ally Malle (dk. 36), Miraç Acer (dk. 85) (Şanlıurfaspor), Hasan Kılıç (dk. 27) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Jetmir Topalli, Eze, Emeka Friday (Pendikspor)