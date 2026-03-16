Trendyol 1. Ligin 31.haftasında Bandırmaspor, evinde Iğdır Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Oluwatosin Kehinde dk. 46), Dieumerci Ndongala (Amidou Badji dk. 69), Abdulkadir Parmak, Joao Pedro Reis Amaral (Muhammed Gümüşkaya dk. 68), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Jose Michel Mulumba, Douglas Willian Da Silva Souza
Yedekler: Yiğit Zorluer, Oğuz Ceylan, Enes Çinemre, Yasin Arda Midiliç, Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson De Freitas Soares, Moryke Fofana (Tunahan Ergül dk. 76), Leandro Jones Johan Bacuna, Gianni Salvatore Bruno (Fode Koita dk. 68), Ahmet Emin Engin (Doğan Erdoğan dk. 86), Ryan Isaac Mendes, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Ali Yaşar dk. 86)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Florian Loshaj, Ali Kaan Güneren, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hikmet Kahraman
Sarı kartlar: Güray Vural (Iğdır FK), Hikmet Çiftçi, Enes Aydın, Oluwatosin Kehinde (Bandırmaspor)