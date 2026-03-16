Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde temizlik çalışmalarına başladı. Balıkesir genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında camilerde ve mezarlıklardaki düzenlemeler tüm hızıyla devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların hijyenik bir şekilde bayram namazını kılabilmeleri ve vefat eden sevdiklerini temiz ve düzenli bir ortamda ziyaret edebilmeleri için 20 ilçede cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Mezarlıklar çiçek açacak, camiler gül suyu kokacak

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'na temiz bir şekilde girebilmesi için kolları sıvadı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20 ilçedeki cami ve mezarlıkları derinlemesine temizleyen Büyükşehir Belediyesi, daha düzenli, bakımlı ve güzel bir bayram havası için var gücüyle cami ve mezarlıkları elden geçiriyor. Balıkesir ili genelinde 20 ilçedeki tüm cami ve mezarlıklara bakım yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'na kadar bayram hazırlıklarını tamamlayacak.

'Toplumun geneline yapılmış bir hizmet'

Gerçekleştirilen çalışmadan oldukça memnun kalan vatandaşlar Büyükşehir'e ve Başkan Akın'a teşekkür ederken vatandaş Ali Çamur, Ahmet Başkan'ın her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Mezarlık temizliklerinden memnuniyetini dile getiren vatandaş Faruk Özbek ise, 'Büyükşehrimizin bayram öncesi mezarlıklara böyle bir bakım yapmasından gayet memnunuz. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Başkan Ahmet Akın'a ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim' diye konuştu.

Sevdiklerini temiz bir mezarlıkta ziyaret etmenin güzelliğini vurgulayan vatandaş Murat Özgenç de, 'Bu çalışma gerçekten bayram öncesi çok anlamlı. Kültürümüzde özellikle ölmüşlerimize bir saygı var. O yüzden bu temizlik çok önemli. Bunu toplumun geneline yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz. Başta Ahmet Akın Başkanım olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz' dedi.