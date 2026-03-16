Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Yıldız Entegre fabrikasının soğutma kulesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İlçenin birçok noktasından görülen siyah dumanların ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunbey Mahallesi Yıldız Caddesi'nde yer alan Yıldız Entegre fabrikasının soğutma kulesi bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte tesisten yükselen yoğun siyah dumanlar, Kartepe ve çevresindeki birçok noktadan fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevleri fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.