Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de oynanan karşılaşmada Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş Aslan
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Cengiz Demir dk. 24), Görkem Sağlam (Selimcan Temel dk. 62), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 74), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Deniz Aksoy dk. 61), Abdulkadir Parmak
Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 86), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Arda Usluoğlu dk. 78), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Boakye dk. 46), Arda Işık (Onur Öztonga dk. 46), Balburdia
Goller: Bamgboye (dk. 7), Rui Pedro (dk. 33) (Atakaş Hatayspor), Hasani (dk. 60 pen. ve 90+6) (Boluspor)
Sarı kartlar: Liço, Hasani (Boluspor), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Bekaj, Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)