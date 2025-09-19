Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahele sürerken düğün de devam etti.

Yangın, ilçeye bağlı Becili Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılık alanda çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi. Merkez bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri sevk etti. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bazı ağaçların zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.