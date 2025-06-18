Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nde 2025 yılı kazı çalışmaları hamam gymnasium kompleksinde devam ediyor.

Efeler’de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti’nde kazılar bu sene 29’uncu yılına girerken bölgede çalışmalar hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında geçtiğimiz Mayıs ayında 2025 yılı kazı çalışmaları başlarken, çalışmalar hamam gymnasium bölgesine yoğunlaştırıldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında arkeologlar, kazı, belgeleme ve basit onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca bölgede çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da hız kazanırken, antik kentin Ağustos ayında ziyarete açılması bekleniyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Murat Çekilmez; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adına yürütülen Tralleis Antik Kenti kazısı ‘Geleceğe Miras Projesi’ 2025 yılı çalışmaları kapsamında Hamam Gymnasium kompleksinde kazı, belgeleme ve basit onarım çalışmaları devam etmektedir" dedi.