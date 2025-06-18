Medicana Sağlık Grubu, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımlarına devam ederek 19’uncu hastanesini Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da hizmete açtı. Grup, İngiltere’deki yatırımının ardından sağlık hizmetlerini uluslararası alanda genişletiyor.

Medicana Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerini Bosna-Hersek’e taşıyarak Balkanlar’da yeni bir adım attı. Medicana Saraybosna Hastanesi’nin açılışı, 13 Haziran Cuma günü düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, Medicana Saraybosna Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Ziyade, Prof. Dr. Zuvdija Kandi, Op. Dr. Adis Kandi, medya temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Türk sağlık sistemini ve Medicana’nın sektördeki büyük tecrübelerini Bosna Hersek’e taşıdık"

Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Medicana, sağlık alanında Türkiye’de ve uluslararası düzeyde hizmet sunan köklü ve güçlü bir sağlık grubudur. Bugün, yıllara dayanan sağlık deneyimimizi ülke sınırlarının ötesine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Medicana Winchester, İngiltere’de açılan ilk Türk hastanesi olarak sağlık tarihinde önemli bir yer edindi ve genel hastane yapısıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bunun yanı sıra, farklı ülkelerde faaliyette olan sağlık ofislerimizle de uluslararası hizmet ağımızı genişletiyoruz. Diğer büyük yurt dışı yatırımımızı ise Bosna Hersek’te gerçekleştirdik. Medicana Saraybosna Hastanesi, yalnızca grubumuz için değil; bölge halkı, sağlık sektörü ve Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri açısından da son derece stratejik ve anlamlı bir adımdır. Amacımız; hasta odaklı yaklaşımımız, ileri tıp teknolojilerimiz ve multidisipliner hizmet anlayışımızla Bosna Hersek’te modern ve erişilebilir sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirmektir."

"Türkiye ve Bosna-Hersek arasında sağlık köprüleri kuruyoruz"

Sağlık hizmetlerinin, Medicana’nın her zaman en değerli yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Hüseyin Bozkurt, "Bugün de Türkiye ile Bosna- Hersek arasında bir köprü kurarak; Balkanlara Medicana’nın geleneğini sunmak için burada bulunuyoruz. Biz, yalnızca Türkiye’deki değil, global ölçekte de sağlık sektörüne katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Medicana Saraybosna Hastanesi, Bosna Hersek’te bir zincir hastane olarak hizmet veren ilk sağlık kuruluş olma özelliğini taşıyor. Güçlü akademik kadromuz ve son teknoloji tıbbi altyapımızla, sadece bugünün değil, bölgenin sağlık alanındaki geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Biz, Medicana geleneğini, Türkiye’de sağlık alanında ulaştığımız başarılarımızı ve tecrübemizi, ülke sınırlarımızın ötesine taşımayı bir görev biliyoruz" şeklinde konuştu.

500 bin uluslararası hastayı ağırlıyor

Yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet veren ve 500 bin uluslararası hastayı ağırladığını açıklayan Medicana, yaklaşık 15 bin çalışanıyla bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Medicana Saraybosna Hastanesi, grup bünyesindeki bin 200’den fazla hekim ve uzman sağlık profesyonelinin bilgi birikimi ve akademik çalışmalarıyla desteklenerek, Bosna-Hersek’te sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak.

Tıbbın birçok branşında hizmet veriliyor

Medicana Saraybosna Hastanesi; Beyin Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji, Ağız ve Diş Sağlığı, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Dahiliye, Gastroenteroloji ve Hepatoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji başta olmak üzere ve yeni açılacak bölümlerle birçok farklı branşta hizmet verecek. Yapılan açıklamalara göre hastane; her türlü cerrahi müdahaleye uygun ameliyathaneleri, genel, koroner ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri, hasta ve hasta yakınları düşünülerek tasarlanan Onkoloji servisiyle başkent Saraybosna’nın en işlek bölgesinde kesintisiz sağlık hizmetini sürdürecek.

Girişimsel Radyoloji ve Onkoloji bölümleri Bosna-Hersek halkının hizmetinde olacak

Çok yakında Girişimsel Radyoloji ve Onkoloji bölümleri Bosna-Hersek halkının hizmetinde olacak. Teşhis ve tedavide kararların bir konsey tarafından alındığı merkezde, kapsamlı kanser tedavisi çok yakın zamanda hastaların hizmetine sunulacak. PET-CT ve günümüzün modern kanser tedavisinde kullanılan LINAC cihazları ile hastane, Bosna- Hersek ve çevresinde onkoloji hastalarına da hizmet verecek.