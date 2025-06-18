Kütahya İl Müftülüğü ile Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği iş birliğinde, il ve ilçe müftülükleri arasında tanışma ve kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Turnuvada il genelinden toplam 11 takım mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan final maçında Kütahya İl Müftülüğü ile Domaniç İlçe Müftülüğü takımları karşı karşıya geldi. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’ın başlama vuruşuyla başlayan final mücadelesi, Kütahya İl Müftülüğü takımının galibiyetiyle tamamlandı.

Finalin ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupası, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından Kütahya İl Müftülüğü takımına takdim edildi. Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Turhan Bayatlı, turnuvaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür eden etti. Bayatlı, bu tür etkinliklerin kurum içi dayanışma ve motivasyonu artırdığını dile getirdi.