Trakya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 727 bin 439’a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Trakya’da kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili mart ayı istatistik verilerini açıkladı. Verilere göre kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı Kırklareli’nde 168 bin 545, Edirne’de 198 bin 395, Tekirdağ’da ise 360 bin 499 oldu. Bununla beraber Trakya’da bu sayı 727 bin 439’a ulaştı. Öte yandan mart ayında Türkiye’de 195 bin 682 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.