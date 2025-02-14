Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ülke genelinde uygulanacak olan “İŞKUR Gençlik Programı” çerçevesinde, Trakya Üniversitesi ile İŞKUR arasında öğrencilerimizin istihdamı konusunda önemli bir anlaşmaya imza atıldı.ERdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Edirne İŞKUR Müdürü Şengül Çildam tarafından imzalanan protokol ile “İşgücü Uyum Programı“ kapsamında 1.213 ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencimiz istihdam edilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen “İşgücü Uyum Programı “kapsamında Trakya Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören 1.213 öğrenciye istihdam sağlanacak.

PROGRAMIN UYGULANABİLECEĞİ DURUMLAR

-Akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi

-Toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi

-Kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi

-Girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi

-Öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi

-Dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

-Sosyal ve kültürel faaliyetlerinin desteklenmesi

-Sürdürülebilir Kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi;

Program, Edirne merkez ve ilçelerimiz Havsa, Uzunköprü, Keşan ve İpsala'da uygulanacaktır. Günlük 7,5 saat olup haftada 3 güne kadar uygulanabilir. Haftalık yararlanma süresi en fazla 22,5 saattir.

KATILIM ŞARTLARI

1)T.C. vatandaşı olmak

2)18 yaşını tamamlamış olmak

3)Trakya Üniversitesinin örgün öğretim öğrencisi olmak (pasif öğrenciler hariç)

4)Başvuru itibarıyla sigortalı olmamak

5)Başvuru tarihinden geriye dönük bir ay süre ile uzun vadeli sigortalı olarak bildirilmemek

6)Kuruma kayıtlı olmak

7)Hane geliri en fazla 3 asgari ücrete sahip olmak